Volleyball: Dresden gewinnt erstes Champions-League-Spiel

Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben in der Champions League einen Start nach Maß hingelegt. Der deutsche Vizemeister gewann zum Auftakt in Polen beim LKS Lodz mit 3:1 (26:24, 25:20, 17:25, 25:23) und setzte sich in der Gruppe D an die Spitze. Nächster Gegner sind die Italienerinnen vom Imoco Volley Conegliano am kommenden Dienstag in eigener Halle.