Volleyball: Dresden gewinnt erstes Champions-League-Spiel
Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben in der Champions League einen Start nach Maß hingelegt. Der deutsche Vizemeister gewann zum Auftakt in Polen beim LKS Lodz mit 3:1 (26:24, 25:20, 17:25, 25:23) und setzte sich in der Gruppe D an die Spitze. Nächster Gegner sind die Italienerinnen vom Imoco Volley Conegliano am kommenden Dienstag in eigener Halle.
Meister SSC Palmberg Schwerin, zweiter deutscher Starter in der Champions League, trifft im ersten Spiel am Donnerstagabend (18 Uhr) auf Levallois Paris.