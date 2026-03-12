CEV Cup: Dresden vor Aus im Halbfinale

Für die Volleyballerinnen des Dresdner SC sind die Chancen auf den erstmaligen Einzug ins CEV-Cup-Finale nur noch gering. Im Halbfinal-Hinspiel unterlag der deutsche Vizemeister Chieri '76 Volleyball aus Italien vor eigenem Publikum nach einer 2:0-Satzführung mit 2:3 (25:23, 26:24, 14:25, 14:25, 10:15) und benötigt damit im zweithöchsten Europapokalwettbewerb ein kleines Wunder für das Weiterkommen.

"Das wird natürlich ein harter Brocken, denn im Team von Chieri stehen viele Weltklassespielerinnen mit reichlich Erfahrung und großer Physis", hatte Cheftrainer Alexander Waibl vor dem Heimspiel gesagt. Doch der DSC machte den Gästen aus Italien, die den CEV Cup 2024 gewonnen hatten, das Leben schwer und holte sich ein 2:0. Dann kam die Wende in der Margon Arena, Chieri dominierte fortan und feierte den Comeback-Sieg.

Schon 2014 war Dresden beim erstmaligen Einzug ins Halbfinale des CEV-Cups gescheitert. Die Entscheidung fällt am kommenden Mittwoch (20.00 Uhr) in Turin. Im zweiten Halbfinale stehen sich Galatasaray Istanbul/Türkei und CSO Voluntari/Rumänien gegenüber. Galatasaray gewann das Hinspiel 3:0.