CEV Cup: Lüneburg im Halbfinale

Die SVG Lüneburg steht im Halbfinale des CEV Cups. Der Volleyball-Bundesligist gewann sein Viertelfinal-Rückspiel im zweithöchsten internationalen Klub-Wettbewerb beim französischen Klub Stade Poitevin Poitiers 3:1 (29:27, 19:25, 26:24, 26:24). In der nächsten Runde trifft Lüneburg nun auf den Gewinner des Duells zwischen Greenyard Maaseik und Galatasaray Istanbul (Hinspiel 3:2).

Nach dem 3:1-Sieg in der Vorwoche überzeugte der frisch gekürte DVV-Pokalsieger auch in Frankreich. Auch die Berlin Recycling Volleys können noch ins Halbfinale einziehen. Nach einem 0:3 im Hinspiel gegen das italienische Spitzenteam Gas Sales Bluenergy Piacenza steht dem deutschen Serienmeister am Mittwochabend (19.30 Uhr) auswärts jedoch eine schwere Aufgabe bevor.

Beide deutschen Vertreter waren zuvor in der Vorrunde der Champions League gescheitert, sicherten sich jedoch als Gruppendritte jeweils einen Platz im Viertelfinale des CEV Cups.