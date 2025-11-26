DVV-Pokal: Favoriten mühelos im Halbfinale

Titelverteidiger Berlin Recycling Volleys ist ohne Probleme ins Halbfinale des DVV-Pokals eingezogen. Der Volleyball-Serienmeister gewann in der Runde der letzten acht beim noch punktlosen Bundesliga-Aufsteiger SV Warnemünde mit 3:0 (25:15, 25:16, 25:17). Auch die SVG Lüneburg, Rekordsieger VfB Friedrichshafen und die SWD powervolleys Düren feierten Favoritensiege.

Düren, im vergangenen Jahr erst im Finale von den Berlinern gestoppt und Spitzenreiter in der VBL, gab sich beim 3:0 (25:20, 25:13, 25:22) beim MTV Ludwigsburg keine Blöße. Friedrichshafen setzte sich beim FT 1844 Freiburg mit 3:0 (25:22, 25:19, 25:17) durch. Lüneburg behielt im Niedersachsen-Derby bei den Helios Grizzlys Giesen mit 3:0 (25:19, 25:23, 30:28) die Oberhand.

In der Vorschlussrunde treffen nun Lüneburg und Düren sowie Friedrichshafen und Berlin aufeinander, das ergab die Auslosung im Anschluss der Viertelfinalpartien. Die Spiele sind für den 16. und 17. Dezember terminiert. Das Endspiel in Mannheim steigt am 28. Februar 2026.

Im Pokal der Frauen ist der Lauf der Stralsunder Wildcats beendet. Das Team aus Mecklenburg-Vorpommern hatte als erster Zweitligist seit 20 Jahren das Viertelfinale erreicht, war dort aber gegen Bundesliga-Tabellenführer Allianz MTV Stuttgart beim 0:3 (15:25, 14:25, 14:25) chancenlos. Die Schwaben spielen am 9. Dezember gegen den SSC Palmberg Schwerin um den Einzug ins Endspiel.