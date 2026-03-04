Swaczyna übernimmt Österreichs Volleyball-Nationalteam

Adam Swaczyna vom VfB Friedrichshafen hat parallel zu seinem Trainerjob beim Volleyball-Bundesligisten das Amt des Chefcoaches der österreichischen Männernationalmannschaft übernommen. Der Pole unterschrieb bei Österreichs Verband einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2028. Dies teilte der VfB am Mittwoch mit.

"Ich mag Herausforderungen und die Möglichkeit, etwas aufzubauen", sagte Swaczyna: "Ich setze gern Visionen in die Realität um. Nach meiner Zeit als Assistenztrainer in Polen ist das jetzt eine große Chance für mich." Sein Engagement beim Bundesligisten vom Bodensee bleibt von der neuen Aufgabe unberührt. Parallelmandate im Volleyball sind keine Seltenheit.

Nach den Olympischen Spielen in Paris, bei denen er als Assistenztrainer mit der polnischen Nationalmannschaft Silber gewann, hatte Swaczyna sich zunächst auf seine Aufgaben in Friedrichshafen konzentriert. Nun folgt der nächste Schritt seiner Trainerlaufbahn als verantwortlicher Nationaltrainer. Der 38-Jährige setzte sich laut Verband in einem Auswahlverfahren gegen mehr als 50 Bewerber durch.