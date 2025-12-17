Volleyball: Friedrichshafen nach Sieg gegen Berlin im Finale

Rekordsieger VfB Friedrichshafen ist durch einen knappen Sieg gegen Titelverteidiger Berlin Recycling Volleys ins Finale des deutschen Volleyball-Pokals eingezogen. Das Team von Cheftrainer Adam Swaczyna gewann das Duell der ewigen Rivalen in eigener Halle 3:2 (21:25, 25:20, 25:23, 20:25, 15:13). Gegner im Endspiel am 28. Februar ist Bundesliga-Tabellenführer SVG Lüneburg.

Der 17-malige Pokalsieger aus Friedrichshafen zeigte in den entscheidenden Momenten Nervenstärke. Im dritten Satz hieß es 23:23, ehe der VfB zweimal punktete. Im letzten Durchgang wurde es nach einer 7:2-Führung noch einmal eng - doch es reichte. Meister Berlin, der zuletzt dreimal in Folge den Titel geholt hatte, verlor erstmal seit Februar 2022 ein Pokalspiel - damals ebenfalls mit 2:3 gegen Friedrichshafen.

Lüneburg hatte sich am Dienstag mit 3:0 gegen die SWD powervolleys Düren durchgesetzt und kann zum ersten Mal den Pokal gewinnen. Das Finale findet in Mannheim statt, nach elf Auflagen in der SAP Arena wird das Event 2027 nach Köln wechseln.