Volleyball: Lahme als Sportdirektorin nach Potsdam

Die frühere deutsche Star-Volleyballerin Susanne Lahme kehrt als Funktionärin in ihren Sport zurück. Die 57-Jährige übernimmt beim SC Potsdam den Posten der Sportdirektorin. In dieser Funktion "möchte sie Talente in die Landeshauptstadt lotsen und hier halten. Und sie will dafür sorgen, dass Potsdams Volleyballerinnen wieder erstklassig werden", teilte der Traditionsklub mit, der für die laufende Bundesligasaison keine Lizenz erhalten hatte.

"Wenn es der SC Potsdam bei den Frauen zurück in die Erstklassigkeit schafft, soll es kein Team geben, das zum Großteil aus Legionärinnen besteht. Mein Ziel ist es, dem eigenen Nachwuchs eine Chance zu geben", sagte Lahme, die ehrenamtlich für den Verein arbeiten werde.

Die Rückgabe der Erstliga-Lizenz sei für sie "ein Schockmoment" gewesen, betonte die in den 1990er- und 2000er-Jahren erfolgreiche Volleyballerin und Beachvolleyballerin: "Mir war klar: Das darf nie wieder passieren. Ich wollte einfach nur helfen. Ich habe mich dann gefragt, was ich bewirken kann und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass ich den Verein besonders bei der sportlichen Ausrichtung im Volleyball unterstützen kann."