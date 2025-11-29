Volleyball: Lüneburg verlängert mit Erfolgstrainer Hübner

Volleyball-Vizemeister SVG Lüneburg hat den Vertrag mit Erfolgstrainer Stefan Hübner verlängert. Der 50-Jährige unterschrieb beim Klub bis 2030, die bisherige Vereinbarung galt bis 2028. Auch der Sportliche Leiter Bernd Schlesinger und Geschäftsführer Andreas Bahlburg verlängerten.

Die seit 2014 währende Erfolgsgeschichte rund um das Trio soll weitergehen. "Wir sind noch nicht fertig, haben gemeinsam noch etwas vor", sagte der Geschäftsführer. Auch Hübner betonte: "Wir wollen gern zusammen diesen nächsten Abschnitt weitergehen."

"Stefan hat sich für die SVG entschieden. Wir schaffen damit frühzeitig Planungssicherheit", sagte Bahlburg. Der im Oktober bei den Volleyball Awards als Trainer des Jahres ausgezeichnete Hübner hatte durch seine Arbeit bei den Niedersachsen Begehrlichkeiten geweckt, nachdem er den Verein in der vergangenen Saison zur deutschen Vizemeisterschaft und ins Viertelfinale der Champions League gecoacht hatte.