Beach-WM: Ehlers/Wickler mit erster Niederlage

Die Olympia-Zweiten Nils Ehlers und Clemens Wickler haben ihre erste Niederlage bei der Beachvolleyball-WM in Adelaide kassiert - und damit den Gruppensieg verpasst. Die Silbermedaillengewinner von Paris unterlagen im Spiel um den ersten Platz den argentinischen Brüdern Tomás und Nicolás Capogrosso 0:2 (18:21, 18:21), hatten sich aber zuvor schon, wie alle deutschen Teams, für die K.o.-Phase qualifiziert.

Eine Überraschung gab es in einem deutschen Duell um den Gruppensieg. Linda Bock und Louisa Lippmann besiegten die Europameisterinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann mit 2:1 (21:18, 14:21, 16:14) und sicherten sich Platz eins gegen ihre Trainingspartnerinnen. "Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir Gruppensieger werden", freute sich Bock: "Ein Derby ist immer doof, ich hätte es den beiden auch gegönnt, aber letztlich lag das Quäntchen Glück in unserer Hand – ich bin super happy", so die Abwehrspielerin.

Nach zuvor 15 deutschen Siegen in Folge beim Turnier in der australischen Küstenstadt blieben neben Bock/Lippmann auch Lea Sophie Kunst mit Melanie Paul ohne Niederlage und waren bereits am Vortag als Gruppenbeste in die K.o.-Phase eingezogen.

Als Gruppenzweite kamen derweil Lukas Pfretzschner und Sven Winter nach einem 0:2 gegen die Polen Bryl/Losiak weiter. Genauso wie Paul Henning und Lui Wüst, die gegen die Weltranglistenvierten Evandro/Arthur Lanci aus Brasilien im Tiebreak das Nachsehen hatten. Trotz dreier Matchbälle mussten sich Sandra Ittlinger und Anna Grün den US-amerikanischen Weltranglistendritten Cannon/Kraft ebenfalls im dritten Satz geschlagen geben.

Auf wen die sieben deutschen Teams in der Runde der besten 32 treffen, wird noch ausgelost. Die Spiele finden am Dienstag und Mittwoch statt.