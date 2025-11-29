- Anzeige -
- Anzeige -
Wintersport

Biathlon: Deutsche Staffel um Franziska Preuß enttäuscht bei Sieg Frankreichs

  • Aktualisiert: 29.11.2025
  • 15:13 Uhr
  • SID

Enttäuschung für das DSV-Quartett zu Auftakt des Olympia-Winters.

Die deutsche Frauen-Staffel um Franziska Preuß hat zum Auftakt des Olympia-Winters enttäuscht und das Podium deutlich verpasst.

Das DSV-Quartett mit Gesamtweltcupsiegerin Preuß, Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz und Selina Grotian musste sich beim Biathlon-Weltcup im schwedischen Östersund mit Rang elf zufrieden geben.

Der Sieg im Rennen über 4x6 km ging an Frankreich (0+8) vor Italien (1+9/+13,8 Sekunden) und Tschechien (0+8/+30,8). Preuß und Co. (3+10) hatten satte 3:16,2 Minuten Rückstand.

- Anzeige -
- Anzeige -
Franziska Preuß

Biathlon-Weltcup im Livestream auf Joyn

Verfolge den Biathlon-Weltcup LIVE auf Joyn.

- Anzeige -

Grotian, an Position drei laufend, leistete sich im Liegendanschlag zwei Strafrunden. Auch Preuß als Schlussläuferin musste nach dem Stehendschießen einmal in die Runde.

Für das deutsche Frauenteam war es das schlechteste Staffelergebnis seit dem zwölften Platz von Nove Mesto im März 2021.

- Anzeige -

Biathlon: Frankreich dominiert

Die favorisierten Französinnen trotzten dagegen auch der großen Unruhe im Vorfeld. Topläuferin Julia Simon fehlt nach ihrer Verurteilung wegen Diebstahl und Kreditkartenbetrug in Östersund wegen einer verbandsinternen Sperre.

Zudem hatte eine angebliche "Gewehr-Affäre" um Jeanne Richard, die ihrer Kollegin Océane Michelon die Waffe manipuliert haben soll, zuletzt für Wirbel gesorgt.

Die Staffel der Männer über 4x7,5 km folgt um 16.55 Uhr. Das deutsche Team startet mit Justus Strelow, Danilo Riethmüller, Philipp Nawrath und Philipp Horn.

Am Sonntag stehen in Östersund die Single-Mixed-Staffel (14.00 Uhr) und die Mixed-Staffel (16.40 Uhr) auf dem Programm.

Auch interessant: Skispringen: Schmid Siebte in Falun - Maruyama siegt weiter

News und Videos

WWE - Flair spekuliert über Hogan-Tod: "Sollte das nicht sagen"

  • Video
  • 01:16 Min
  • Ab 0

NFL - Hurts appelliert an Mitspieler: "Müssen zusammenhalten"

  • Video
  • 01:49 Min
  • Ab 0

FC Bayern kündigt Coman-Verabschiedung an: "Immer in meinem Herz"

  • Video
  • 01:08 Min
  • Ab 0

NBA - Doncic über Duelle mit Mavs: "Jetzt etwas einfacher"

  • Video
  • 01:08 Min
  • Ab 0
Franziska Preuß
News

Biathlon live: Weltcup 2025/26 - jede Woche im kostenlosen Joyn-Stream – Staffel in Östersund

  • 29.11.2025
  • 12:24 Uhr

NFL - Bears-Coach Johnson feiert oben ohne: Das ist der Grund

  • Video
  • 01:40 Min
  • Ab 0

Guardiola gnadenlos: "Als Fan würde ich auch nicht kommen"

  • Video
  • 01:45 Min
  • Ab 0

NFL - Bears-RBs überrollen Philly: 255 Yards und zwei Touchdowns

  • Video
  • 04:45 Min
  • Ab 0

NFL - Breakout-Performance für Brown: Fantasy-Manager atmen auf

  • Video
  • 02:15 Min
  • Ab 0

NFL-Highlights: Tush-Push-Desaster! Bears überrennen Eagles

  • Video
  • 05:24 Min
  • Ab 0