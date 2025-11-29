Biathlon: Deutsche Staffel um Franziska Preuß enttäuscht bei Sieg Frankreichs

Enttäuschung für das DSV-Quartett zu Auftakt des Olympia-Winters. Die deutsche Frauen-Staffel um Franziska Preuß hat zum Auftakt des Olympia-Winters enttäuscht und das Podium deutlich verpasst. Das DSV-Quartett mit Gesamtweltcupsiegerin Preuß, Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz und Selina Grotian musste sich beim Biathlon-Weltcup im schwedischen Östersund mit Rang elf zufrieden geben. Der Sieg im Rennen über 4x6 km ging an Frankreich (0+8) vor Italien (1+9/+13,8 Sekunden) und Tschechien (0+8/+30,8). Preuß und Co. (3+10) hatten satte 3:16,2 Minuten Rückstand.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Grotian, an Position drei laufend, leistete sich im Liegendanschlag zwei Strafrunden. Auch Preuß als Schlussläuferin musste nach dem Stehendschießen einmal in die Runde. Für das deutsche Frauenteam war es das schlechteste Staffelergebnis seit dem zwölften Platz von Nove Mesto im März 2021.

- Anzeige -