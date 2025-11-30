Biathlon: Fichtner und Fratzscher verpassen Überraschung knapp

Die deutsche Single-Mixed-Staffel mit Marlene Fichtner und Lucas Fratzscher hat beim Weltcup im schwedischen Östersund eine Überraschung nur ganz knapp verpasst. Fichtner (22) und Fratzscher (31), die auch im Privatleben ein Paar sind, belegten zum Auftakt des Olympia-Winters einen beachtlichen vierten Platz mit minimalen 0,5 Sekunden Rückstand auf das Podium. Der Sieg ging an das Team aus Schweden (0+4) vor Norwegen (0+6/+19,1 Sekunden) und Frankreich (1+6/37,3). Das DSV-Duo (0+3) lag 37,8 Sekunden zurück.

"Wir haben uns im ersten Moment schon geärgert, weil wir so nah dran waren. Aber mit dem vierten Platz können wir auf jeden Fall zufrieden sein", sagte Fratzscher in der ARD. "Super, wir freuen uns", ergänzte Fichtner.

Es folgt am Sonntag noch die Mixed-Staffel (16.40 Uhr/ARD und Eurosport). Für den DSV sind Janina Hettich-Walz, Julia Tannheimer, Simon Kaiser und Justus Strelow am Start. Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß fehlte nach vorheriger Absprache bei den Rennen am Sonntag. Am Dienstag (15.30 Uhr/ZDF und Eurosport) geht es in Östersund dann auch für Preuß mit dem Einzel der Frauen über 15 km weiter.