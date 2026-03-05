Biathlon: Ruhpolding will erneut WM ausrichten

In Ruhpolding sollen einmal mehr Biathlon-Weltmeisterschaften stattfinden. Dafür wirbt der DSV und hat einen Zeitrahmen im Auge.

Der Deutsche Skiverband (DSV) will sich mit Ruhpolding erneut um die Ausrichtung der Biathlon-Weltmeisterschaften bewerben - allerdings frühestens für 2032 oder 2033.

"Das ist ein starkes und wichtiges Commitment für den Biathlon-Sport in Deutschland. Ruhpolding steht für Qualität, Erfahrung und Begeisterung", sagte DSV-Präsident Jörg Flechtner.

Die Gemeinde im Chiemgau hat schon mehrfach Weltmeisterschaften ausgetragen, zuletzt 2012.