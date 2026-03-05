Wintersport
Biathlon: Ruhpolding will erneut WM ausrichten
- Aktualisiert: 06.03.2026
- 10:00 Uhr
- SID
In Ruhpolding sollen einmal mehr Biathlon-Weltmeisterschaften stattfinden. Dafür wirbt der DSV und hat einen Zeitrahmen im Auge.
Der Deutsche Skiverband (DSV) will sich mit Ruhpolding erneut um die Ausrichtung der Biathlon-Weltmeisterschaften bewerben - allerdings frühestens für 2032 oder 2033.
"Das ist ein starkes und wichtiges Commitment für den Biathlon-Sport in Deutschland. Ruhpolding steht für Qualität, Erfahrung und Begeisterung", sagte DSV-Präsident Jörg Flechtner.
Die Gemeinde im Chiemgau hat schon mehrfach Weltmeisterschaften ausgetragen, zuletzt 2012.
Biathlon-WM in Ruhpolding? Entscheidung fällt 2028
Für welches Jahr oder welche Jahre die Bewerbung letztlich eingereicht wird, hängt vom Erfolg der DSV-Bewerbung um die Nordische Ski-WM 2031 (mit Oberstdorf) ab.
Die Unterlagen müssen bis Mai 2028 bei der Internationalen Biathlon Union (IBU) vorliegen. Die Entscheidung folgt im Herbst 2028.