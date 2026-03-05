- Anzeige -
- Anzeige -
Wintersport

Biathlon: Ruhpolding will erneut WM ausrichten

  • Aktualisiert: 06.03.2026
  • 10:00 Uhr
  • SID

In Ruhpolding sollen einmal mehr Biathlon-Weltmeisterschaften stattfinden. Dafür wirbt der DSV und hat einen Zeitrahmen im Auge.

Der Deutsche Skiverband (DSV) will sich mit Ruhpolding erneut um die Ausrichtung der Biathlon-Weltmeisterschaften bewerben - allerdings frühestens für 2032 oder 2033.

"Das ist ein starkes und wichtiges Commitment für den Biathlon-Sport in Deutschland. Ruhpolding steht für Qualität, Erfahrung und Begeisterung", sagte DSV-Präsident Jörg Flechtner.

Die Gemeinde im Chiemgau hat schon mehrfach Weltmeisterschaften ausgetragen, zuletzt 2012.

- Anzeige -
- Anzeige -

Biathlon-WM in Ruhpolding? Entscheidung fällt 2028

Für welches Jahr oder welche Jahre die Bewerbung letztlich eingereicht wird, hängt vom Erfolg der DSV-Bewerbung um die Nordische Ski-WM 2031 (mit Oberstdorf) ab.

Die Unterlagen müssen bis Mai 2028 bei der Internationalen Biathlon Union (IBU) vorliegen. Die Entscheidung folgt im Herbst 2028.

- Anzeige -
Mehr News und Videos

DTM Update #5 2026: Ford setzt auf Rookie Finn Wiebelhaus

  • Video
  • 02:44 Min
  • Ab 0

Lindsey Vonns Comeback-Wunder - Nur 25 Tage nach dem Olympia-Horror!

  • Video
  • 01:33 Min
  • Ab 0

Ex-Bayer Mazraoui nimmt Fake-Fan hops

  • Video
  • 01:08 Min
  • Ab 0

VfB-Ultras im Opernhaus? Fans zerlegen Klassik-Konzert

  • Video
  • 01:25 Min
  • Ab 0

FC Bayern: Droht Münchens Oberbürgermeister Ärger?

  • Video
  • 01:04 Min
  • Ab 0

FC Bayern München: Kompany über Nagelsmann-Interview: "Bei mir alle gesetzt"

  • Video
  • 01:24 Min
  • Ab 0

FC Bayern München: Christoph Freund zur U21 Liga „Interessanter Ansatz“

  • Video
  • 01:21 Min
  • Ab 0

FC Bayern München: Trainer Vincent Kompany erklärt Kane-Ausfall

  • Video
  • 01:40 Min
  • Ab 0

Mathias Schober nach dem Böller-Schock: "Finde gut, dass man weiterspielt"

  • Video
  • 03:04 Min
  • Ab 0

Essen-Coach Uwe Koschinat über Böller-Skandal: "Sieg für Felix geholt!

  • Video
  • 04:33 Min
  • Ab 0