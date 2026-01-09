Biathlon-Weltcup in Oberhof: Deshalb finden heute keine Wettkämpfe statt

Tief "Elli" sorgt in Deutschland derzeit für eine Menge Schnee. Und damit auch für eine Menge Chaos und Planänderungen. Die Biathlon-Wettkämpfe in Oberhof mussten deshalb bereits verschoben werden. Ein paar Biathlon-Fans werden sich am Freitagmorgen vielleicht gewundert haben. Eigentlich war für den 9. Januar das Sprint-Rennen der Frauen in Oberhof geplant. Biathlon-Weltcup ab dem 10. Januar: Die Rennen in Oberhof ab 11:55 Uhr im Livestream auf Joyn Weil aber bereits in den letzten Tagen klar war, dass das Wetter an diesem Tag womöglich zu schlecht sein würde, verschoben die Organisatoren das Rennen frühzeitig. Die Frauen absolvierten ihr Rennen deshalb bereits am Donnerstag.

Daniel Böhm, Sportdirektor des internationalen Biathlon-Verbandes (IBU), erklärte das Vorgehen am "ARD"-Mikro: "Die Wettervorhersage sagt ganz starke Winde beziehungsweise Sturm voraus. Zum einen ist die sportliche Integrität am Schießstand beeinträchtigt." "Aber natürlich auch die Sicherheit von allen, die sich im Wald befinden oder an der Strecke. Von daher sind wir da auf Nummer sicher gegangen – auch in Absprache mit dem Forstbeamten, der gesagt hat: 'Der Wald ist nicht sicher am Freitag'", so der Ex-Biathlet weiter.

