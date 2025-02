Biathlon-WM 2025 heute live: Wie sind die Medaillenchancen der Deutschen?

Bei den Frauen ziemlich groß. Franziska Preuß präsentiert sich diesen Winter in starker Form und führt den Gesamtweltcup an. Auch Selina Grotian (7.) ist gut drauf und darf sich berechtigte Hoffnungen auf Edelmetall machen. In der Staffel ist ebenfalls was drin, wenngleich der Ausfall von Vanessa Voigt schmerzt. Top-Talent Johanna Puff könnte überraschen.

Bei den Männern haben vermutlich Philipp Nawrath (11.) und Justus Strelow (17.) die besten Aussichten, wenngleich beide als Außenseiter in die Rennen gehen. In der Staffel ist eine Medaille möglich, das DSV-Team dürfte um Bronze kämpfen.