Es gibt Neuigkeiten um den Tod von Sivert Guttorm Bakken. Der Skiverband sowie die Familie schalten nun einen Anwalt ein.

Der norwegische Skiverband und die Familie von Sivert Guttorm Bakken haben nach dessen plötzlichem Tod in Italien eine Anwaltskanzlei eingeschaltet. "Dies ist ein gewöhnliches Mandat, um ein Bindeglied zwischen den italienischen Behörden und den Hinterbliebenen zu sein sowie bei der Rückführung des Verstorbenen zu helfen", sagte Anwalt Bernt Heiberg dem Sender TV2.

Bakken war Anfang der Woche tot in seinem Hotelzimmer im Höhenlager von Lavazè in Südtirol aufgefunden worden. Er wurde 27 Jahre alt. Laut Angaben der Kanzlei gebe es derzeit keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden. Die genaue Todesursache ist weiterhin unklar.

Der norwegische Skiverband hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass Bakken eine Höhentrainingsmaske trug, als er gefunden worden war. Ob ein Zusammenhang mit dem Todesfall besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.