- Anzeige -
- Anzeige -
Wintersport

Biathlon - Familie von Sivert Guttorm Bakken und Skiverband schalten Anwalt ein

  • Aktualisiert: 26.12.2025
  • 13:24 Uhr
  • SID
Article Image Media
© IMAGO/SID/Björn Larsson Rosvall/TT

Es gibt Neuigkeiten um den Tod von Sivert Guttorm Bakken. Der Skiverband sowie die Familie schalten nun einen Anwalt ein.

Der norwegische Skiverband und die Familie von Sivert Guttorm Bakken haben nach dessen plötzlichem Tod in Italien eine Anwaltskanzlei eingeschaltet. "Dies ist ein gewöhnliches Mandat, um ein Bindeglied zwischen den italienischen Behörden und den Hinterbliebenen zu sein sowie bei der Rückführung des Verstorbenen zu helfen", sagte Anwalt Bernt Heiberg dem Sender TV2.

Bakken war Anfang der Woche tot in seinem Hotelzimmer im Höhenlager von Lavazè in Südtirol aufgefunden worden. Er wurde 27 Jahre alt. Laut Angaben der Kanzlei gebe es derzeit keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden. Die genaue Todesursache ist weiterhin unklar.

Der norwegische Skiverband hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass Bakken eine Höhentrainingsmaske trug, als er gefunden worden war. Ob ein Zusammenhang mit dem Todesfall besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

- Anzeige -
- Anzeige -
Dürr

Alpiner Ski-Weltcup: Riesenslalom der Frauen am 27. Dezember ab 09:45 Uhr im Livestream auf Joyn

Verfolge den Alpinen Ski-Weltcup LIVE auf Joyn.

- Anzeige -
- Anzeige -

Herzmuskelentzündung als Ursache für den Tod?

Bis zum Vorliegen des vorläufigen Autopsieberichts Anfang der kommenden Woche seien keine weiteren Mitteilungen der Kanzlei zu erwarten.

Bakken hatte 2022 in Oslo seinen ersten Weltcupsieg gefeiert und die Massenstartwertung gewonnen. Später wurde bei ihm eine Herzmuskelentzündung diagnostiziert. Im November 2024 kehrte er in den Wettkampfsport zurück. Erst vor wenigen Tagen hatte er beim Weltcup in Le Grand Bornand noch am Start gestanden.

Der Tod Bakkens löste in der Biathlon-Welt große Betroffenheit aus. "Sein Tod in so jungen Jahren ist unfassbar", sagte IBU-Präsident Olle Dahlin. Der norwegische Rekordweltmeister Johannes Thingnes Bö nannte ihn "eines der größten Talente in der Geschichte des norwegischen Biathlons".

NFL: So begeistert Stefon Diggs seine Fans zu Weihnachten

  • Video
  • 01:07 Min
  • Ab 0

HIGHLIGHTS: Chiefs offensiv nicht existent - Broncos mit viel Mühe

  • Video
  • 05:59 Min
  • Ab 0

NFL - Highlights: Dak Prescott überragt bei knappem Sieg der Cowboys

  • Video
  • 05:19 Min
  • Ab 0

NFL: Dak Prescott zaubert an Weihnachten gegen die die Commanders

  • Video
  • 04:26 Min
  • Ab 0

NFL: Bo Nix mit viel Licht und Schatten gegen die Chiefs

  • Video
  • 02:38 Min
  • Ab 0

HIGHLIGHTS: Goff wirft Playoff-Chancen der Lions weg - Sorgen um St. Brown

  • Video
  • 04:52 Min
  • Ab 0

NFL: Travis Kelce vor Karriereende? Chiefs-Tight-End verabschiedet sich von Fans

  • Video
  • 01:19 Min
  • Ab 0
Hochfilzen, Österreich 12. -14. Dezember 2025: BMW IBU Biathlon Weltcup - 2025 2026 - Hochfilzen - Verfolgung Männer 12,5km Im Bild: Philipp Nawrath (GER) Langlauf- und Biathlonzentrum *** Hochfilz...
News

Biathlon-Weltcup 2025/26 live: Die Rennen in Oberhof im Joyn-Livestream

  • 26.12.2025
  • 11:36 Uhr

NFL: Brock Purdy mit einer Riesen-Aktion für die Fans

  • Video
  • 01:42 Min
  • Ab 0

Lamine Yamal im Trikot eines Bayern-Stars

  • Video
  • 01:11 Min
  • Ab 0