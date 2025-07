Laura Dahlmeier: In den Bergen fühlte sie sich lebendig - ein Nachruf

Und wie immer in solchen Fällen drängt die Frage nach dem "Warum?". Treibt einen die unfassbare Sinnlosigkeit um, die heftige Wucht des Schicksals, das einen innehalten lässt. Wie so oft bei Topathleten. Oder Prominenten.

Und dieses Glück, dass sie immer benötigte - es hat sie jetzt verlassen. Die frühere Weltklasse-Biathletin ist nach einem Bergunfall in Pakistan ums Leben gekommen .

Laura Dahlmeier wusste immer, was passieren kann.

Laura Dahlmeier ist tot. Sie starb dort, wo sie sich am freiesten fühlte, am lebendigsten. Und am glücklichsten. Ein Nachruf.

In Dahlmeier hatte die Nation eine Heldin, die nicht unerreichbar, sondern eher wie die Freundin von nebenan wirkte. Eine, die immer wusste, was sie wollte.

Denn auch wenn man Dahlmeier nicht persönlich kannte, kam man an ihrer erfolgreichen Karriere ebenso wenig vorbei wie an ihrer besonderen Ausstrahlung. Begleitete sie in einer Art Schnelldurchlauf durch sieben beeindruckende Jahre im Biathlon-Weltcup, bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen.

Weshalb sie mit nur 25 Jahren ihre Karriere schon wieder beendete. Nach zwei Olympiasiegen, sieben WM-Titeln und einem Gesamtweltcupsieg. Dass die Nation damals in Schockstarre verfiel - das war eben so.

Berge üben auf viele Menschen eine spezielle Faszination aus, doch man muss wahrscheinlich selbst einmal in mehreren tausend Metern Höhe unter dem Sternenhimmel eins mit der Natur gewesen sein, um zu verstehen, warum man dafür freiwillig sein Leben aufs Spiel setzt.

"Der Wert Freiheit", sagte Dahlmeier einmal, "steht bei mir ganz weit oben. Der ist mir heilig." Und Freiheit fand sie nicht im Spitzensport, nicht beim Biathlon, wo sie sich fremdbestimmt fühlte, sondern in den Bergen. Sie waren ihre Rückzugsort und ihre Kraftquelle. Ein Geschenk, wie sie die Momente dort einmal nannte.

Und stürzte sich leidenschaftlich in diese Berufung, die sie bereits während der Biathlon-Karriere gefesselt hatte.

Laura Dahlmeier: Rekordjagd im Himalaya

Dahlmeier fand ihre Freiheit bei ihren Bergtouren, sie stellte sich jährlich verschiedenen Missionen. Sie war dann in einer anderen Welt, in ihrer Welt. Ihren immer noch vielen Fans blieb sie als ZDF-Expertin erhalten.

Im vergangenen Jahr schaffte sie den Aufstieg auf den Himalaya-Gipfel Ama Dablam in Nepal in Rekordzeit. Sie war so schnell wie nie eine Frau zuvor.

"Es war in jeder Hinsicht ein unglaublicher Tag, ich konnte mich völlig dem Weg und der Schönheit der Landschaft hingeben", schrieb sie damals auf Instagram: "Aber es ging mir hier nicht um Rekorde, sondern um das, was ich am meisten liebe - klettern, beobachten und mich mit jedem Schritt lebendig fühlen."

Dass sie nun dort starb, wo sie sich lebendig fühlte, gehört zur schmerzhaften Wucht und unnachgiebigen Ironie des Schicksals. Dass sie immer wusste, was passieren kann, ist dabei in diesen Tagen leider kein Trost.

Aber möglicherweise ein leiser Hinweis darauf, warum sie so gelebt hat.