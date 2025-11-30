Deutsche Shorttracker verpassen Olympia 2026

Die deutschen Shorttracker haben die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo verpasst. Trotz des besten Ergebnisses zum Abschluss der World Tour gehörte die 5000-m-Männerstaffel in der Gesamtwertung nicht zu den besten acht Teams, die sich qualifizierten. Das Quartett um Robin Bendig, Yanghun Ben Jung, Jonathan Roeskenbleck und Rafael Schlossareck hatte die besten Aussichten auf ein Olympiaticket.