Nach einem tragischen Trainingssturz und einigen Tagen im künstlichen Koma ist der italienische Ski-alpin-Fahrer Matteo Franzoso im Krankenhaus verstorben.

Der alpine Skirennsport trauert um Matteo Franzoso: Der Italiener ist nach einem schweren Trainingssturz im chilenischen La Parva gestorben. Das teilte der italienische Wintersportverband FISI am Montag mit.

Der 25-jährige Franzoso hatte seit Samstag im künstlichen Koma gelegen, nachdem er zu Fall gekommen und mit dem Kopf gegen einen Zaun gerauscht war.

Franzoso wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in der 50 Kilometer entfernten Hauptstadt Santiago gebracht. Am Dienstag wäre Franzoso 26 Jahre alt geworden. Sein Debüt im Weltcup hatte er 2021 gegeben, zwei Mal schaffte Franzoso es in die Top 30.