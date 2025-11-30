Copper Mountain: Aicher und Dürr vor Entscheidung in Top 10

Die deutschen Skirennläuferinnen Emma Aicher und Lena Dürr haben beim Weltcup-Slalom nur noch geringe Chancen auf eine Podiumsplatzierung. Aicher (Mahlstetten) als beste Deutsche geht von Position sieben mit mehr als einer halben Sekunde Rückstand auf die drittplatzierte Österreicherin Katharina Liensberger in den zweiten Lauf (21.00 MEZ). Dürr (Germering) belegt acht Hundertstel hinter Aicher Rang neun.

In Führung liegt US-Star Mikaela Shiffrin. Die 103-malige Weltcupsiegerin hat 0,28 Sekunden Vorsprung auf die Schweizerin Wendy Holdener. Liensberger folgt erst weitere 41 Hundertstel zurück.

Aicher und Dürr hatten in beiden bisherigen Weltcup-Slaloms des Olympia-Winters jeweils Ergebnisse unter der besten zehn erreicht. Aicher war im ersten Wettbewerb in Levi als Dritte sogar auf das Podest gefahren.