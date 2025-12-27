Riesenslalom am Zauberberg: Dürr weit zurück, Hector führt

Lena Dürr hat beim Weltcup-Riesenslalom im österreichischen Semmering nur noch geringe Chancen auf eine Spitzenplatzierung. Nach dem ersten Lauf auf dem Zauberberg liegt die Münchnerin mit einem Rückstand von 1,76 Sekunden auf die führende Olympiasiegerin Sara Hector aus Schweden auf Rang 14.

"Das war schon eine schwierige Nummer", sagte Dürr in der ARD, "ich bin nicht so richtig reingekommen." Noch größere Schwierigkeiten hatte Emma Aicher, die im kniffligen Mittelteil des Kurses noch mehr Zeit verlor als die Teamkollegin.

Aicher hat 2,87 Sekunden Rückstand auf Hector, steht als 23. aber ebenso im Finale wie die große Überraschung aus deutscher Sicht: Jana Fritz aus Reutlingen fuhr mit der hohen Startnummer 52 auf Rang 24 und qualifizierte sich in ihrem vierten Weltcup-Rennen erstmals für den zweiten Durchgang.

Bei schlechter Sicht und unruhiger Piste fuhr Olympiasiegerin Hector einen Vorsprung von lediglich 0,02 Sekunden auf Julia Scheib aus Österreich heraus. Auf Rang drei folgt die für Albanien startende Italienerin Lara Colturi (+0,13 Sekunden).

Bereits ausgeschieden ist die WM-Zweite Alice Robinson aus Neuseeland, die in dieser Saison bereits zwei Riesenslaloms und einen Super-G gewonnen hat. Mikaela Shiffrin (USA), mit sieben Siegen Rekordhalterin am Zauberberg, hat auf das Podest einen Rückstand von 1,13 Sekunden.