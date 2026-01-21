Ski Alpin in Kitzbühel live: Streif 2026 – Abfahrt und Slalom im Free-TV und Joyn-Livestream

Die Saison 2025/26 im Alpinen Ski-Weltcup läuft – ran liefert alle Infos zu Streif 2026 und den Hahnenkammrennen.

Als Titelverteidiger im Gesamtweltcup der Männer geht der Schweizer Marco Odermatt in die neue Saison, bei den Frauen holte in der Vorsaison Federica Brignone aus Italien den Gesamtweltcup.

Bei den Hahnenkammrennen in Kitzbühel steht das Highlight auf der legendären Streif an: Abfahrt am Samstag, Super-G am Freitag und Slalom am Sonntag.