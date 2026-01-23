- Anzeige -
Wintersport

Marco Odermatt siegt auf der Streif - heftiger Sturz von Teamkollege

  • Aktualisiert: 23.01.2026
  • 13:04 Uhr
  • SID
Schneller als die Konkurrenz: Marco Odermatt triumphierte beim Super-G in Kitzbühel
Schneller als die Konkurrenz: Marco Odermatt triumphierte beim Super-G in Kitzbühel© IMAGO/GEPA pictures

Marco Odermatt triumphiert beim Super-G in Kitzbühel. Für einen Teamkollegen endete das Rennen derweil unschön.

Der Schweizer Dominator Marco Odermatt hat den Hundertstel-Krimi beim Super-G von Kitzbühel für sich entschieden. Der Riesenslalom-Olympiasieger setzte sich in Österreichs Ski-Mekka mit dem winzigen Vorsprung von 0,03 Sekunden auf seinen Landsmann Franjo von Allmen durch und feierte seinen 53. Weltcup-Sieg.

Der Deutsche Simon Jocher schied als einziger der 30 Spitzenfahrer aus.

Für Odermatt war es der achte Erfolg im Olympia-Winter, der zweite in einem Super-G. In der "ewigen" Bestenliste der zweitschnellsten Disziplin rückte er mit seinem 17. Sieg auf Platz zwei hinter der österreichischen Legende Hermann Maier (24 Erfolge) vor.

Dritter wurde der Österreicher Stefan Babinsky (+0,25 Sekunden). Auf der Streifalm ging es gewohnt eng zu: Die besten zehn Athleten lagen nach den Top 30 innerhalb von nur 0,57 Sekunden.

Boisset mit heftigem Sturz

Jocher hatte schon vom Start weg Probleme und verhinderte mit großer Kraftanstrengung Schlimmeres. Die wohl spektakulärste Szene eines spektakulären Rennens lieferte Adrian Smiseth Sejersted. Dem Norweger verschnitt es kurz vor dem Seidlalm-Sprung die Skier, einen Sturz konnte er mit einer akrobatischen Einlage vermeiden.

"Ich dachte", sagte er in der "ARD", "es wird ein sicherer Crash." Wurde es nicht, Sejersted wurde starker Fünfter (+0,36).

Der Schweizer Arnaud Boisset, mit Nummer 31 unterwegs, hatte weniger Glück. Er kam an derselben Stelle zu Fall und schlug hart auf der Piste auf, rappelte sich aber bald auf und fuhr zu Tal.

