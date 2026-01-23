Marco Odermatt triumphiert beim Super-G in Kitzbühel. Für einen Teamkollegen endete das Rennen derweil unschön.

Der Schweizer Dominator Marco Odermatt hat den Hundertstel-Krimi beim Super-G von Kitzbühel für sich entschieden. Der Riesenslalom-Olympiasieger setzte sich in Österreichs Ski-Mekka mit dem winzigen Vorsprung von 0,03 Sekunden auf seinen Landsmann Franjo von Allmen durch und feierte seinen 53. Weltcup-Sieg.

Der Deutsche Simon Jocher schied als einziger der 30 Spitzenfahrer aus.

Für Odermatt war es der achte Erfolg im Olympia-Winter, der zweite in einem Super-G. In der "ewigen" Bestenliste der zweitschnellsten Disziplin rückte er mit seinem 17. Sieg auf Platz zwei hinter der österreichischen Legende Hermann Maier (24 Erfolge) vor.

Dritter wurde der Österreicher Stefan Babinsky (+0,25 Sekunden). Auf der Streifalm ging es gewohnt eng zu: Die besten zehn Athleten lagen nach den Top 30 innerhalb von nur 0,57 Sekunden.