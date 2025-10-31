Anzeige
Ski-Alpin-weltcup live auf joyn

Ski Alpin Weltcup 2025/26 live im Stream: Slalom in Gurgl kostenlos im Joyn-Stream verfolgen

  • Aktualisiert: 18.11.2025
  • 16:02 Uhr
  • ran.de

Die Saison 2025/26 im Alpinen Ski-Weltcup steht an. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Die Saison 2025/26 im Alpinen Ski-Weltcup läuft!

Als Titelverteidiger im Gesamtweltcup der Männer geht der Schweizer Marco Odermatt in die neue Saison. Bei den Frauen holte in der Vorsaison Federica Brignone aus Italien den Gesamtweltcup.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche die Weltcup-Rennen im Livestream verfolgen.

Anzeige
Anzeige
Dürr

Alpiner Ski-Weltcup am 22. und 23. November im Livestream auf Joyn

Verfolge den Alpinen Ski-Weltcup LIVE auf Joyn.

Anzeige

ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der Alpinen Ski-Weltcup-Saison 2025/26.

Anzeige

Alpiner Ski-Weltcup 2025/26 im Joyn-Stream: Welches Rennen wird demnächst übertragen?

  • Weltcup-Rennen: Gurgl (Österreich)
  • Wettbewerbe: Slalom der Damen (22. November), Slalom der Herren (23. November)
  • Datum und Uhrzeit: 22. und 23. November 2025
  • Ort: Gurgl, Österreich

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Alpiner Ski-Weltcup 2025/26 live: Welche Termine stehen an?

Auch in der Alpinen Ski-Weltcup-Saison 2025/26 stehen wieder zahlreiche Termine bzw. Rennen in den unterschiedlichen Disziplinen auf dem Programm. Die Saison begann Ende Oktober 2025 mit den Rennen im österreichischen Sölden und zieht sich bis Ende März 2026 mit dem abschließenden Saisonfinale in Norwegen.

Alle Termine des Kalenders für die Saison 2025/26 im Alpinen Ski-Weltcup gibt es hier in der Übersicht!

Alpiner Ski-Weltcup 2025/26 live: Kann ich die Rennen auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?

Ja! Jede Woche werden in der Saison 2025/26 Weltcup-Rennen über Joyn im Livestream übertragen.

Anzeige

Alpine Ski-Saison 2025/26 live: Kann ich die Rennen im Free-TV verfolgen?

Ja, ausgewählte Rennen der Saison werden im Free-TV übertragen, unter anderem von der ARD und dem ZDF sowie Eurosport.

Anzeige

Alpine Ski-Saison 2025/26 live: Kann ich die Rennen im Livestream verfolgen?

Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei sportschau.de bzw. zdf.de im Stream die Übertragungen der Rennen. Ebenso gibt es bei Eurosport Livestreams, diese sind jedoch kostenpflichtig.

Neueste News und Videos

NFL: Spuckattacke von Chase gegen Ramsey aufgedeckt

  • Video
  • 01:54 Min
  • Ab 0

Einbruch bei Alisha Lehmann - Fußball-Star reagiert überraschend

  • Video
  • 01:10 Min
  • Ab 0

Verletzter Skattebo on fire! Giants-Star teilt bei WWE aus

  • Video
  • 01:04 Min
  • Ab 0

Nick Woltemade überwältigt nach Qualifikation für WM 2026: "Wahnsinn"

  • Video
  • 01:38 Min
  • Ab 0

NFL: Gedenken an Marshawn Kneeland - Cowboys-Coach kämpft mit Tränen

  • Video
  • 01:30 Min
  • Ab 0

WM-Qualifikation: Erling Haaland irritiert von Reporter - BVB-Star fällt auf

  • Video
  • 01:08 Min
  • Ab 0

DFB-Team - Joshua Kimmich schwärmt: "Kenne keinen wie Leroy Sane"

  • Video
  • 01:05 Min
  • Ab 0

FC Bayern: Michael Olise mit überraschendem Look bei Audi-Präsentation

  • Video
  • 01:06 Min
  • Ab 0

WM 2026 - Trump wendet sich verblüfft an Infantino: "30 Milliarden Dollar?"

  • Video
  • 01:02 Min
  • Ab 0

NFL-Highlights: Genialer Pickens-TD! Cowboys erinnern an Kneeland

  • Video
  • 05:16 Min
  • Ab 0