Ski-Alpin-weltcup live auf joyn
Ski Alpin Weltcup 2025/26 live: Slalom der Damen und Herren in Copper Mountain im kostenlosen Joyn-Stream
- Aktualisiert: 24.11.2025
- 10:16 Uhr
- ran.de
Die Saison 2025/26 im Alpinen Ski-Weltcup steht an. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.
Die Saison 2025/26 im Alpinen Ski-Weltcup läuft!
Als Titelverteidiger im Gesamtweltcup der Männer geht der Schweizer Marco Odermatt in die neue Saison. Bei den Frauen holte in der Vorsaison Federica Brignone aus Italien den Gesamtweltcup.
Auf Joyn könnt ihr jede Woche die Weltcup-Rennen im Livestream verfolgen.
ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der Alpinen Ski-Weltcup-Saison 2025/26.
Alpiner Ski-Weltcup 2025/26 im Joyn-Stream: Welches Rennen wird live übertragen?
- Weltcup-Rennen: Copper Mt. (USA)
- Wettbewerbe: Super-G der Herren (27. November), Riesenslalom der Herren (28. November), Riesenslalom der Damen (28. November), Slalom der Damen (30. November)
- Datum und Uhrzeit: 27. bis 3.0 November 2025
- Ort: Copper Mt. Colorado (USA)
Alpiner Ski-Weltcup 2025/26 live: Welche Termine stehen an?
Auch in der Alpinen Ski-Weltcup-Saison 2025/26 stehen wieder zahlreiche Termine bzw. Rennen in den unterschiedlichen Disziplinen auf dem Programm. Die Saison begann Ende Oktober 2025 mit den Rennen im österreichischen Sölden und zieht sich bis Ende März 2026 mit dem abschließenden Saisonfinale in Norwegen.
Alle Termine des Kalenders für die Saison 2025/26 im Alpinen Ski-Weltcup gibt es hier in der Übersicht!
Alpiner Ski-Weltcup 2025/26 live: Kann ich die Rennen auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?
Ja! Jede Woche werden in der Saison 2025/26 Weltcup-Rennen über Joyn im Livestream übertragen.
Alpine Ski-Saison 2025/26 live: Kann ich die Rennen im Free-TV verfolgen?
Ja, ausgewählte Rennen der Saison werden im Free-TV übertragen, unter anderem von der ARD und dem ZDF sowie Eurosport.
Alpine Ski-Saison 2025/26 live: Kann ich die Rennen im Livestream verfolgen?
Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei sportschau.de bzw. zdf.de im Stream die Übertragungen der Rennen. Ebenso gibt es bei Eurosport Livestreams, diese sind jedoch kostenpflichtig.
