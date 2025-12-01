Erneuter Kreuzbandriss bei Skispringer Lisso

Bitterer Rückschlag für Skispringer Justin Lisso: Der 25-Jährige vom WSV Schmiedefeld (Thüringen) hat sich erneut das Kreuzband im rechten Knie gerissen und wird wieder lange ausfallen. Dies teilte der Deutsche Skiverband am Montag mit.

Lisso hatte sich bereits im Juni 2023 bei einem Trainingssturz schwer am Knie verletzt und erst Ende September 2025 bei den Mattenspringen in Hinterzarten sein Comeback gefeiert.

Lisso hatte im Januar 2022 beim Tourneespringen in Garmisch-Partenkirchen sein Weltcup-Debüt gefeiert. Vor seinem ersten Kreuzbandriss stand er vor dem Durchbruch in die Weltspitze. Im März 2023 erreichte er als 13. in Oslo und 15. in Lahti seine besten Weltcup-Ergebnisse.