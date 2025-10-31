- Anzeige -
Skispringen live 2025/26 - Auftakt in Lillehammer: Weltcup-Wettbewerbe jede Woche im kostenlosen Joyn-Stream

  • Aktualisiert: 21.11.2025
  • 08:05 Uhr
  • ran.de

Die Saison 2025/26 im Skisprung-Weltcup steht an. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Die Saison 2025/26 im Skisprung-Weltcup beginnt demnächst. Als Titelverteidiger im Gesamtweltcup geht der Österreicher Daniel Tschofenig in die neue Saison.

Mit 1.006 Punkten war Pius Paschke aus deutscher Sicht in der Saison 2024/25 der erfolgreichste Athlet. Er landete im Gesamtweltcup auf Platz 5.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche die Weltcup-Springen im Livestream verfolgen.

Pius Paschke

Skisprung-Weltcup ab 22. November 2025: Das Springen von Lillehammer im Livestream auf Joyn

Verfolge den Skisprung-Weltcup LIVE auf Joyn.

ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der Weltcup-Saison 2025/26 im Skispringen.

Skisprung-Weltcup 2025/26 im Joyn-Stream: Welches Springen wird demnächst übertragen?

  • Weltcup-Skispringen: Lillehammer (Norwegen), Einzelspringen HS 140
  • Wettbewerb: Skisprung-Weltcup, 1. Einzelspringen
  • Datum und Uhrzeit: Samstag, 22. November 2025, 16 Uhr
  • Ort: Lillehammer, Norwegen

Skisprung-Weltcup 2025/26 live: Welche Termine stehen an?

Auch in der Skisprung-Saison 2025/26 stehen wieder zahlreiche Termine auf dem Programm. Die Saison beginnt im November 2025 in Lillehammer und zieht sich bis Ende März 2026 mit dem abschließenden Highlight beim Skiflug-Spektakel in Planica.

Alle Termine des Kalenders für die Saison 2025/26 im Skisprung-Weltcup gibt es hier in der Übersicht!

Skisprung-Weltcup 2025/26 live: Kann ich die Springen auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?

Ja! Jede Woche werden in der Saison 2025/26 Weltcup-Springen über Joyn im Livestream übertragen.

Skisprung-Weltcup 2025/26 live: Kann ich die Springen im Free-TV verfolgen?

Ja, ausgewählte Springen der Saison werden im Free-TV übertragen, unter anderem von der ARD und dem ZDF sowie Eurosport.

Skisprung-Weltcup 2025/26 live: Kann ich die Springen im Livestream verfolgen?

Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei sportschau.de bzw. zdf.de im Stream die Übertragungen der Springen. Ebenso gibt es bei Eurosport Livestreams, diese sind jedoch kostenpflichtig.

