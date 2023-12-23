Die 74. Ausgabe der renommierten Vierschanzentournee läuft. ran hat sämtliche Informationen zu Terminen, Ticketverfügbarkeit, Übertragung und mehr für euch zusammengestellt. So seht ihr die Vierschanzentournee kostenlos im Stream & TV Die 74. Vierschanzentournee hat begonnen und verspricht erneut eine Menge Spannung. Nach dem ersten Springen führt der überlegene Oberstdorf-Sieger Domen Prevc die Gesamtwertung an. Felix Hoffmann und Philipp Raimund konnten mit den Plätzen drei und fünf aber auch die deutschen Chancen erhalten. Nach dem Auftaktspringen von der Schattenbergschanze, steht nun das zweite Springen am Neujahrestag statt. Dieses wird traditionell in Garmisch-Partenkirchen ausgetragen.

Vierschanzentourne 2025/26 heute live: Zeitplan, Orte und TV-Übertragung Sportbegeisterte dürfen sich zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag auf fesselnde Wettkämpfe freuen, wenn die legendäre Vierschanzentournee die Bühne für atemberaubende Weitenjagden bietet. Vierschanzentournee: Springen in Innsbruck am 4. Januar um 13:30 Uhr Im Vorjahr sicherte sich Daniel Tschofenig den Gesamtsieg der Vierschanzentournee. Pius Paschke erreichte mit dem 6. Platz die beste Leistung unter den deutschen Athleten. Erfahre alles Wissenswerte zum Zeitplan, Ticketverkauf, Übertragung und mehr für die 74. Vierschanzentournee in unserem umfassenden Überblick.

Vierschanzentournee: Start und Finale Die Vierschanzentournee startete am 28. Dezember 2025, mit der Qualifikation von der berühmten Schattenbergschanze in Oberstdorf. Am darauffolgenden Tag wird auf derselben Schanze das erste Wettbewerb-Springen der Vierschanzentournee ausgetragen. Es folgen Wettbewerbe in Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck. Den krönenden Abschluss der vierteiligen Tournee bildet das Dreikönigsspringen in Bischofshofen am 6. Januar 2025. Holen Sie sich alle wichtigen Informationen zu Terminen und Austragungsorten der Vierschanzentournee hier auf ran.de

Vierschanzentournee heute live: Orte, Termine, Zeitplan Die Vierschanzentournee setzt sich aus vier eigenständigen Wettkämpfen innerhalb des Gesamt-Weltcups zusammen, die auf unterschiedlichen Schanzen in Deutschland und Österreich ausgetragen werden. Hier ist der detaillierte Ablauf: 29. Dezember 2025; 16:30 Uhr: Oberstdorf - Sieger: Domen Prevc

01. Januar 2025; 14:00 Uhr: Garmisch-Partenkirchen

04. Januar 2026; 13:30 Uhr: Innsbruck

06. Januar 2026 ; 16:30 Uhr: Bischofshofen

Vierschanzentournee: Tickets Der Ticketvorverkauf ist bereits im Gange. Karten können über die folgenden Website erworben werden. Vierschanzentournee: Hier geht's zu den Tickets

Vierschanzentournee heute live: TV-Übertragung Auch in diesem Jahr wird die Vierschanzentournee wieder live im Free-TV übertragen. Sowohl ARD und ZDF, als auch Eurosport übertragen die Wettkämpfe.

Historie der Vierschanzentournee Die Ursprünge der Vierschanzentournee reichen zurück bis zum Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen, das erstmals 1921 stattfand. Die Vision, dieses Springen auf vier verschiedene Schanzen auszuweiten, entstand 1949 in Partenkirchen durch die Springerfreunde aus Innsbruck und Partenkirchen. Die erste Austragung der "Springertournee" erfolgte dann 1953. Bereits bei der zweiten Ausgabe wurde die Reihenfolge der Austragungsorte auf Oberstdorf, Garmisch, Innsbruck und Bischofshofen geändert. Diese Abfolge hat sich seitdem bis heute unverändert fortgesetzt.

