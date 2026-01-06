- Anzeige -
Skispringen

Vierschanzentournee in Bischofshofen: Domen Prevc holt Gesamtsieg

  • Aktualisiert: 06.01.2026
  • 18:39 Uhr
  • SID

Domen Prevc reicht ein zweiter Platz beim abschließenden Springen in Bischofshofen zum Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee.

Der Slowene Domen Prevc hat die 74. Vierschanzentournee gewonnen. Dem 26-Jährigen reichte zum Abschluss in Bischofshofen Rang zwei, um genau zehn Jahre nach seinem Bruder Peter den goldenen Adler zu gewinnen. Der Tagessieg ging an den entthronten Titelverteidiger Daniel Tschofenig aus Österreich.

Bester Deutscher wurde beim Abschluss auf der Paul-Außerleitner-Schanze Felix Hoffmann als Zehnter, auch in der Gesamtwertung war der Thüringer als Sechster bester DSV-Adler.

Prevc führte vor 12.500 Zuschauern, darunter etwa 4000 Slowenen, nach dem ersten Durchgang noch, ehe er Tschofenig noch passieren lassen musste. Dritter wurde der Japaner Ryoyu Kobayashi.

Für Prevc war es der zwölfte Podestplatz in Folge - zum Weltcuprekord des Finnen Janne Ahonen fehlt ihm nur noch ein weiterer Sprung auf das Treppchen.

Der von Knieproblemen geplagte Hoffmann verpasste zum Abschluss das erhoffte Podest in der Gesamtwertung. Der erkältete Philipp Raimund folgte am Montag auf dem zwölften Rang, Pius Paschke landete auf Position 24. Die Sorgenkinder Andreas Wellinger (35.) und Karl Geiger (45.) verpassten dagegen auch im vierten Tournee-Springen den zweiten Durchgang.

