München - Kein Wimbledon, kein Olympia, und auch die US Open und die ATP Finals werden in diesem Jahr ohne Rafael Nadal stattfinden. Einmal mehr musste der 20-malige Grand-Slam-Sieger seine Saison vorzeitig beenden - zu einem Zeitpunkt, an dem andere Stars wie Alexander Zverev gerade erst heiß laufen.

In welchem Dilemma der von häufigen Verletzungen geplagte Mallorquiner steckt, verdeutliche nun ein Experte in der französischen Sportzeitung "L'Equipe". Laut Gilbert Versier, früherer Leiter der orthopädischen Abteilung des Militärkrankenhauses von Vincennes nahe Paris, scheint eine Fuß-Operation keine Option zu sein.

Nadal leidet unter Müller-Weiss-Syndrom

Denn dann drohe Nadal die Invalidität, weil er womöglich nach einem Eingriff nicht mehr laufen könne. Die ehemalige Nummer eins der Welt leide unter dem sogenannten Müller-Weiss-Syndrom. Diese Fußerkrankung tritt besonders zwischen dem 40. und 60. Lebensjahr auf, wird jedoch häufig übersehen.

"Normalerweise sind Menschen betroffen, die Plattfüße haben. Das ist angeboren", wird Versier zitiert. Auch eine Stressfraktur könnte Ursache der Probleme sein.

Der Experte gibt aber auch zu bedenken: "Es handelt sich um ein seltenes Krankheitsbild, dessen Ursprünge nicht ganz klar sind." Die Schmerzen würden sich nicht unbedingt schnell entwickeln, weshalb sie möglicherweise auch oft unterschätzt werden.

Nach OP könnte Nadal womöglich nicht mehr laufen

Auf den speziellen Fall Nadal angesprochen rät Versier eindeutig von einem Eingriff ab: "Dadurch würde der Fuß blockiert werden, wodurch der Patient zwar gehen, aber nicht laufen kann." OPs würden daher nur bei Personen durchgeführt, "die starke Schmerzen haben und nicht richtig laufen können. Das ist bei Nadal natürlich nicht der Fall."

Ein weiteres Problem für den 35-Järigen sei folgendes: "Jeder chirurgische Eingriff, die Resektion (operative Entfernung, d. Red.) eines Teils des Knochens oder die Transplantation eines Teils des Hüftknochens ist eine Praxis, die im Spitzensport nicht mehr erlaubt ist." Also bleibt für das Nadal-Lager offenbar nur die Hoffnung, dass nach Monaten der Schonung eine signifikante Besserung eintritt, die eine Rückkehr auf den Court möglich macht.

Der Sandplatz-König hatte erklärt, dass ihn die Probleme seit mehr als einem Jahr behindern würden. An ein Karriereende verschwendet er aber noch keinen Gedanken: "Ich habe große Zuversicht und bin bereit, alles was nötig ist zu tun, um die bestmögliche Form wiederzuerlangen."

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.