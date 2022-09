Metz (SID) - Nächster Dämpfer für Tennis-Profi Oscar Otte: Der Kölner unterlag am Mittwoch in der ersten Runde des ATP-Turniers in Metz dem Franzosen Gregoire Barrere bei dessen Heimspiel mit 6:7 (3:7), 5:7. Der 29-Jährige, als einziger Deutscher in Frankreich am Start, hatte am vergangenen Wochenende bei der Davis-Cup-Zwischenrunde in Hamburg seine drei Einzelspiele allesamt verloren.

Am Rothenbaum hatte Deutschland trotz der Niederlagen von Otte mit Siegen gegen Frankreich, Belgien und Australien als Gruppensieger das Finalturnier im spanischen Malaga (22. bis 27. November) erreicht. Dort trifft das Team von Trainer Michael Kohlmann auf Kanada.