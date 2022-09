London (SID) - Casper Ruud und Stefanos Tsitsipas haben das Team Europa am letzten Arbeitstag von Roger Federer beim Laver Cup mit 2:0 in Führung gebracht. Der Norweger Ruud bezwang in London zunächst den Amerikaner Jack Sock mit 6:4, 5:7, 10:7. Anschließend setzte sich Tsitsipas (Griechenland) gegen den Argentinier Diego Schwartzman locker mit 6:2, 6:1 durch.

Als Zuschauer auf der Spielerbank saß Federer (41), der am Abend im letzten Match seiner Karriere an der Seite von Rafael Nadal auf das US-Doppel Sock/Frances Tiafoe trifft. Zuvor spielt in der Night Session noch der Schotte Andy Murray gegen Alex de Minaur aus Australien.

Europa hat die bisherigen vier Auflagen des Duells gegen eine Auswahl der restlichen Welt allesamt gewonnen. Beim Laver Cup gibt es am ersten Tag für jeden Sieg einen, am zweiten zwei und am dritten Drei Punkte. Sieger ist, wer als erstes Team 13 Zähler holt.