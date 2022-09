Köln (SID) - Die Rollen sind klar verteilt: Jule Niemeier ist im Achtelfinale der US Open auch für Sportwettenanbieter bwin die klare Außenseiterin. Setzt die 23-Jährige aus Dortmund ihren Siegeszug in New York fort und schlägt überraschend die Weltranglistenerste Iga Swiatek, zahlt das Unternehmen das 5,50-Fache des Einsatzes zurück. Ein Sieg der Polin ist mit der Quote 1,14 notiert.

Swiatek, die sich nach einem Sommertief wieder der Form nähert, die sie zur dominierenden Spielerin der Tennistour hatte werden lassen, ist auch die Favoritin auf den Titel in Flushing Meadows. Für ihren dritten Grand-Slam-Triumph zahlt bwin das Dreifache des Einsatzes aus.

Niemeier und Swiatek treffen am Montag (ca. 20 Uhr MESZ/Eurosport) zum ersten Mal im Profibereich aufeinander. Niemeier spielt erst ihr drittes Grand-Slam-Turnier, zuletzt hatte sie in Wimbledon das Viertelfinale erreicht. Swiatek hatte bis zum Rasenklassiker im All England Club 37 Siege aneinandergereiht und sechs Titel gewonnen - darunter auch den bei den French Open in Paris.