New York (SID) - Mit einer eindrucksvollen Leistung hat Wiktoria Asarenka aus Belarus bei den US Open in New York das Halbfinale erreicht. Gegen die an Nummer 16 gesetzte Elise Mertens aus Belgien gewann die Australian-Open-Siegerin und US-Open-Finalistin von 2012 und 2013 in 73 Minuten mit 6:1, 6:0. Asarenka trifft in einem Duell der Mütter in der Nacht zum Freitag auf Serena Williams (USA). Das zweite Halbfinale bestreiten Naomi Osaka (Japan) und Angelique Kerbers Bezwingerin Jennifer Brady (USA).

Asarenka dominierte das Match gegen die überforderte Mertens nach Belieben. "Das war ziemlich gut", sagte sie und blickte dann voller Vorfreude dem Halbfinale gegen Williams entgegen: "Kann es besser kommen? Nicht für mich. Es ist eine wunderbare Gelegenheit für mich gegen einen großartigen Champion und meine Freundin zu spielen." Im direkten Vergleich führt Williams mit 18:4 Siegen.