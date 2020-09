New York (SID) - Der Australier Alex De Minaur hat erstmals in seiner Karriere das Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers erreicht. Bei den US Open in New York gewann der 21-Jährige gegen den neun Jahre älteren Kanadier Vasek Pospisil mit 7:6 (8:6), 6:3, 6:2 und trifft nun auf den Weltranglistendritten Dominic Thiem (Österreich/Nr. 2) oder Felix Auger-Aliassime (Kanada/Nr. 15).

Der an Nummer 21 gesetzte De Minaur lag im Tiebreak des ersten Satzes bereits mit 2:6 zurück, kämpfte sich aber gegen einen kräftemäßig nachlassenden Pospisil erfolgreich zurück ins Match. "Ich habe immer versucht, ruhig zu bleiben und aggressiv zu spielen", sagte De Minaur, der auch im dritten Vergleich mit Pospisil als Sieger vom Platz ging.