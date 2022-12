München - Nur wenige Tagen nach der Haftentlassung in Großbritannien wird Ex-Tennis-Star Boris Becker am Dienstag ab 20:15 Uhr in SAT.1 und im Livestream in einem Exklusiv-Interview über seine Zeit hinter Gittern sprechen.

"Ich freue mich, dass Boris Becker uns sein Vertrauen nach der vielleicht schwersten Zeit in seinem Leben schenkt", sagte SAT.1-Chefredakteurin Juliane Eßling. Becker sei "der vielleicht größte Held des deutschen Sports".

Interviewt wird er im SAT.1 Spezial. Boris Becker am Dienstagabend von Moderator Steven Gätjen.

Nach Becker-Interview folgen in SAT.1 Dokumentationen über den Ex-Tennis-Star

Im Anschluss an das Exklusiv-Interview mit Becker werden zwei Dokumentationen über den 55-Jährigen ausgestrahlt, der kurz vor Weihnachten 2022 aus einer Haftanstalt in London entlassen wurde.

Nach "akte. Spezial: Boris Becker - Vom Helden zum Häftling" um 22:30 rundet SAT.1 ab 23:30 Uhr auch im Livestream mit "Boris Becker - der Spieler" den Themenabend Boris Becker ab.

Becker war im April 2022 zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt worden und saß seither im Gefängnis. Nun profitierte er von einem Verfahren, das den Druck auf die überfüllten britischen Haftanstalten lindern soll.

Becker kam früher frei und muss den Rest seiner Strafe nicht mehr absitzen. Dem sechsmaligen Grand-Slam-Sieger waren in seinem seit 2017 laufenden Insolvenzverfahren Vergehen zur Last gelegt worden. Dabei ging es um eine vermeintliche Nicht-Offenlegung von Besitztümern und die Verschleierung von Schulden. Becker hatte dem stets widersprochen.

Übertragungszeiten im Überblick:

20:15 Uhr in SAT.1 und im Livestream: SAT.1 Spezial. Boris Becker

22:30 Uhr in SAT.1: akte. Spezial: Boris Becker - Vom Helden zum Häftling

23:30 Uhr in SAT.1 und im Livestream: Boris Becker - Der Spieler