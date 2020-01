Hamburg - Der frühere Davis-Cup-Spieler Philipp Petzschner gibt sein Wissen in Zukunft an den deutschen Tennis-Nachwuchs weiter. Der Doppelspezialist, der an der Seite des Österreichers Jürgen Melzer 2010 in Wimbledon und 2011 bei den US Open triumphiert hatte, übernimmt den Job als Jugend-Bundestrainer. Das teilte der Deutsche Tennis Bund (DTB) am Montag mit.

"Ich habe in meiner Karriere sehr, sehr viel erlebt und weiß, worauf es ankommt. Das kann ich den Junioren mitgeben und ihnen den ein oder anderen wertvollen Tipp mit auf den Weg geben", sagte Petzschner. Der 35-Jährige hatte sein letztes ATP-Turnier im Oktober 2018 in Antwerpen gespielt. Auf der Profitour gewann der gebürtige Bayreuther acht Doppel- und einen Einzeltitel (2008 in Wien).

