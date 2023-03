Indian Wells (SID) - Tatjana Maria ist als letzte deutsche Spielerin beim WTA-Turnier in Indian Wells ausgeschieden. Die Wimbledon-Halbfinalistin unterlag in der Nacht zu Sonntag der an Nummer acht gesetzten Russin Darja Kassatkina nach rund einer Stunde Spielzeit mit 2:6, 1:6.

In der ersten Runde hatte Maria die Italienerin Jasmine Paolini geschlagen. Die 35-Jährige aus Bad Saulgau war damit die einzige Deutsche, die es beim mit 8,8 Millionen Dollar dotierten Hartplatzturnier in die zweite Runde geschafft hat: Jule Niemeier und Laura Siegemund waren an ihren Auftakthürden gescheitert.

Beim parallel stattfindenden ATP-Masters in Indian Wells ist aus deutscher Sicht nur noch Olympiasieger Alexander Zverev vertreten. Der 25 Jahre alte Hamburger trifft am Sonntag in der dritten Runde auf den Finnen Emil Ruusuvuori.