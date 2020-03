Hamburg - Anhaltende Verletzungsprobleme zwingen Tennis-Star Angelique Kerber zu einer Zwangspause. Wie die 32-Jährige am Freitag mitteilte, muss sie aufgrund ihrer Oberschenkelbeschwerden die Teilnahme an den Turnieren in Indian Wells und Miami absagen.

"Meine Geduld wird in diesen Tagen auf die Probe gestellt", schrieb Kerber auf Instagram: "Mein medizinisches Team hat mir geraten, ein bisschen mehr Pause zu machen."

Die frühere Weltranglistenerste plagte sich bereits im Januar bei den Australian Open mit körperlichen Problemen, dort erreichte sie die vierte Runde. Mitte Februar gab sie dann in einem Interview der Süddeutschen Zeitung an, sie "brauche noch ein bisschen Zeit", um ihre Verletzung komplett auszukurieren.

Statt mit ihrem neuen Trainer Dieter Kindlmann auf dem Tenniscourt zu arbeiten, musste Kerber Geduld aufbringen in einem Jahr, das für sie besondere Bedeutung hat. Oft genug hat Kerber betont, welch herausragenden Stellenwert die Olympischen Spiele für sie in dieser Saison besitzen. In Tokio will sie genauso angreifen wie in Wimbledon, den US Open und zuvor den French Open, die noch in ihrer Titelsammlung fehlen.

