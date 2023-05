Tennisprofi Tatjana Maria ist beim WTA-Turnier in Rom bereits in der ersten Runde gescheitert. Die 35-Jährige aus Bad Saulgau unterlag am Mittwoch der Ungarin Anna Bondar 4:6, 1:6. Bereits nach 72 Minuten musste die Wimbledon-Halbfinalistin ihrer Gegnerin gratulieren.

Es war zugleich die erste Erstrundenniederlage für Maria seit den Miami Open im März. Danach holte die zweifache Mutter in Bogota (Kolumbien) den Turniersieg. In Stuttgart und Madrid war Maria zuletzt jeweils in der zweiten Runde ausgeschieden.

Auch Anna-Lena Friedsam (Neuwied) ist am Mittwoch noch gegen die Spanierin Paula Badosa in Rom im Einsatz.