Monterrey (SID) - Jule Niemeier kommt weiterhin nicht im neuen Tennisjahr an. Die deutsche Nummer eins aus Dortmund verlor am Montag beim WTA-Turnier im mexikanischen Monterrey ihr erstes Match gegen die Qualifikantin Caroline Dolehide aus den USA chancenlos 1:6, 0:6.

Schon in der vergangenen Woche war Niemeier, 2022 noch deutsche Wimbledon-Überraschung, beim mexikanischen Turnier in Merida an ihrer Auftakthürde gescheitert. Acht Niederlagen seit dem Jahreswechsel stehen für Niemeier zwei Siege gegenüber.

Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria (Bad Saulgau) ist die einzige weitere Deutsche im Hauptfeld von Monterrey. Sie spielt zum Auftakt am Dienstag gegen die Italienerin Lucia Bronzetti, auch Maria war zuletzt in Merida in der ersten Runde gescheitert.