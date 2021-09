Paris (SID) - Tennisstar Naomi Osaka wird ihre selbstgewählte Auszeit bald beenden und auf den Platz zurückkehren. "Ich weiß, dass ich wieder spielen werde", sagte die viermalige Grand-Slam-Gewinnerin am Montag in der HBO-Sendung "The Shop". Sie werde "wahrscheinlich bald" ihr Comeback geben, ergänzte die Japanerin, die sich nach ihrem Drittrunden-Aus bei den US Open für einige Wochen zurückgezogen hatte.

Osaka hatte im Mai für großes Aufsehen gesorgt, als sie im Streit um einen Presseboykott bei den French Open zurückzog. Anschließend berichtete sie von Problemen mit Depressionen und ließ das Turnier in Wimbledon aus. Bei den Olympischen Spielen in Tokio entzündete die 23-Jährige das Feuer und schied dann überraschend schon im Achtelfinale aus.

"Ich habe wieder dieses Verlangen", erklärte Osaka nun: "Es ist relativ egal, ob ich gewinne oder verliere, ich möchte einfach wieder das Vergnügen haben, zurück auf dem Platz zu sein."