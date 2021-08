Cluj-Napoca (SID) - Tennisspielerin Andrea Petkovic (Darmstadt) steht beim WTA-Turnier im rumänischen Cluj-Napoca im Halbfinale und hat damit weiter ihren ersten Turniersieg seit sechs Jahren im Visier. Die 33-Jährige bezwang die australische Qualifikantin Seone Mendez nach anfänglichen Schwierigkeiten mit 6:7 (6:8), 6:4, 6:1 und trifft nun auf Aleksandra Krunic (Serbien). Am Freitragabend war das Match wegen Dunkelheit unterbrochen worden, am Samstag machte sie den Erfolg perfekt.

Die an Nummer zwei geführte Petkovic ist die letzte gesetzte Spielerin im Turnier. Die Weltranglisten-269. Mendez stand erst zum zweiten Mal in ihrer Karriere einer Top-100-Spielerin gegenüber, am Ende konnte Petkovic ihre Erfahrung ausspielen und erreichte nach ihrem Finaleinzug beim WTA-Turnier in Hamburg zum zweiten Mal in Folge die Vorschlussrunde.