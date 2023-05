Die Weltranglistenerste Iga Swiatek schlägt in diesem Sommer in Bad Homburg auf. Wie die Veranstalter des Tennis-Rasenturniers bekanntgaben, hat die dreimalige Grand-Slam-Siegerin ihre Zusage für das Event vom 24. Juni bis 01. Juli 2023 gegeben. Swiatek will sich dabei auf Wimbledon (ab 3. Juli) vorbereiten.

Neben Swiatek werden in Wiktoria Asarenka, Bianca Andreescu und Sloane Stephens weitere frühere Majorsiegerinnen erwartet. Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria (Bad Saulgau) und Jule Niemeier (Dortmund) gehen ebenfalls an den Start.