Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina hat das WTA-Sandplatzturnier in Rom gewonnen. Die an Position sieben gesetzte Kasachin profitierte nach mehreren Regen-Unterbrechungen im Finale des 1000er-Events beim Stand von 6:4, 1:0 von der verletzungsbedingten Aufgabe ihrer Gegnerin Anhelina Kalinina aus der Ukraine. Damit untermauerte sie eine Woche vor Beginn der French Open in Paris ihre Rolle als Mitfavoritin.

Bereits bei dem prestigeträchtigen Hartplatzturnier in Indian Wells hatte sie das Finale gegen Australian-Open-Champion Aryna Sabalenka aus Belarus gewonnen, in Miami verlor Rybakina das Endspiel gegen die Tschechin Petra Kvitova. Kalinina hatte nach ihrem Halbfinalsieg gegen die Russin Weronika Kudermetowa mit einem verweigerten Handschlag für Aufsehen gesorgt. Die 26-Jährige stammt aus der vom russischen Angriffskrieg schwer betroffenen Region Cherson.

Beim parallel stattfindenden ATP-Masters in Rom stehen sich im Endspiel am Sonntag der Weltranglistendritte Daniil Medwedew und der 20-jährige Däne Holger Rune gegenüber.