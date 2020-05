College-Football

München - Die 2010er-Saison der Auburn Tigers dürfte die erfolgreichste Spielzeit des dortigen College-Programms gewesen sein. Ohne Niederlage marschierte das Team des damaligen Head Coaches Gene Chizik durch die reguläre Saison. In den Playoffs räumten sie die South Carolina Gamecocks und Oregon Ducks aus dem Weg und feierten den Gewinn der National Championship. Der damalige Quarterback? Cam Newton. Der potenzielle Quarterback für die kommende Spielzeit 2020? Caylin Newton.

Der kleine Bruder des NFL-Stars gab seinen Wechsel von den Howard Bisons zu Auburn in den sozialen Medien bekannt. Der 21-Jährige warf in den vergangenen zwei Spielzeiten knapp 3.400 Yards, 28 Touchdowns und 20 Interceptions. Cam Newton spielte seinerzeit ein Jahr für die Tigers, sammelte 51 Touchdowns, gewann die Heisman-Trophy und wurde im Draft an erster Stelle gewählt.

Im Oktober vergangenen Jahres stellte Caylin bei "The Undefeated" klar: "Ich will auf dem höchsten Niveau spielen und um die National Championship kämpfen." Ganz wie der große Bruder - und der spielte ein paar Jahre später dann ja sogar in der NFL um den Super Bowl ...

