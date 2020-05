New York (SID) - Die Besitzer der 32 Klubs der Major League Baseball (MLB) haben dem Vorschlag der Liga zugestimmt, die Saison Anfang Juli zu starten. Dies berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. Die Spielzeit soll zudem von 162 Spielen auf 82 verkürzt werden. Die Verhandlungen mit der Spielergewerkschaft MLBPA, die zustimmen muss, sollen am Dienstag beginnen.

Kernpunkt der Überlegungen ist ein Spielplan, der sich nicht hauptsächlich nach den beiden Ligen National League (NL) und American League (AL) mit ihren jeweils drei Divisionen (East, Central, West) richtet, sondern nach regionalen Gesichtspunkten. So sollen die jeweils fünf Klubs pro Division nur gegen Teams aus ihrer eigenen Division sowie die fünf Mannschaften der entsprechenden Division der anderen Liga spielen.

Die Überlegungen sehen zudem vor, dass die Spieler ab Mitte Juni für etwa drei Wochen in Trainingscamps gehen. Entweder auf den heimischen Plätzen oder auf den jeweiligen Trainingsgeländen in Florida und Arizona, wo die "Stay-at-home"-Regeln gelockert wurden.

Unklar ist noch, ob die Klubs ihre Heimspiele im eigenen Stadion austragen oder mehrere Teams an einem Standort zusammengezogen werden. Aufgrund von Grenzüberschreitungsproblemen mit Kanada ist es z.B. wahrscheinlich, dass die Toronto Blue Jays, einziges MLB-Team aus Kanada in ihrem Trainingszentrum in Florida spielen müssen. Die Spiele sollen zunächst ohne Publikum stattfinden. Teil des Plans sind auch erweiterte Play-offs sowie eine Vergrößerung der Kader von 25 auf bis zu 50 Spieler.

Die MLB hatte ihren Saisonstart am 12. März wegen der Coronavirus-Pandemie verschoben. Eigentlich hätte es für die MLB-Profis um den Berliner Max Kepler von den Minnesota Twins am 26. März losgehen sollen.