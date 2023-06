Die Denver Nuggets stehen nach dem nächsten souveränen Auswärtssieg ganz nah vor ihrem ersten Meistertitel in der NBA. Das Team aus Colorado gewann bei Miami Heat mit 108:95 und führt in der Finalserie der Basketball-Profiliga nun mit 3:1 - noch ein Erfolg fehlt den Nuggets zum historischen Triumph, diesen können sie am Montag vor eigenem Publikum holen.

"Wir haben unseren Job gemacht, aber wir feiern noch nicht", sagte Denvers Coach Michael Malone: "Wir müssen nach Hause gehen, den Fernseher und das Radio ausschalten, keine Zeitung lesen und niemandem zuhören, der uns sagt, wie toll wir sind. Weil wir noch gar nichts erreicht haben."

Nuggets-Coach lobt Aaron Gordon: "Sieg des Teams"

Der Erfolg in Miami sei ein "Sieg des Teams" gewesen, denn dieses Mal waren die Nuggets weit weniger abhängig von ihren beiden Topstars Nikola Jokic (23 Punkte) und Jamal Murray (15). Vor allem Aaron Gordon entlastete das Duo und steuerte 27 Punkte bei, insgesamt fünf Spieler punkteten zweistellig für Denver, das in jeder Hinsicht überlegen war.

Miami schaffte es als Achter der Hauptrunde in die Finalserie und wusste dabei einige Male zu überraschen, das Team aus Florida darf sich nun aber keine weitere Niederlage erlauben. Der einzige Sieg der Serie gelang Miami allerdings auswärts, im zweiten Spiel in Denver. Am Samstag war erneut Jimmy Butler mit 25 Punkten bester Werfer des Teams.