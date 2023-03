Was eigentlich seit dem Tag seines Rücktritts nur noch Formsache war, ist nun offenbar offiziell.

Dirk Nowitzki wird in diesem Jahr in die NBA Hall of Fame aufgenommen. Das berichtet "ESPN".

Dirk Nowitzki an der Seite von Wade und Parker

Am 12. August soll der Würzburger in den elitären Kreis der besten NBA-Spieler der Liga-Geschichte aufgenommen werden.

Neben "Dirkules" sollen demnach auch die Legenden Pau Gasol und Dwyane Wade in die Ruhmeshalle kommen. Komplettiert wird der Kreis vom Franzosen Tony Parker, dem ehemaligen WNBA-Star Becky Hammon sowie Head Coach Gregg Popovich.

Offiziell werden die Namen erst am kommenden Samstag, beim Finale des in jedem März stattfindenden College-Turniers "March Madness".

Nowitzki gewann 2007 die MVP-Auszeichnung und 2011 den NBA-Titel mit den Dallas Mavericks. Mit 31.550 Punkten ist er auf Platz 6 der All Time Topscorer der NBA. Vor der Arena in Dallas wurde Nowitzki mit einer Statue geehrt, sein Trikot mit der Nummer 41 ziert außerdem seit dem vergangenen Jahr das Hallendach der Mavs-Arena.