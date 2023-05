Nach dem Aus von Trainer Doc Rivers (61) setzen die Philadelphia 76ers auf Nick Nurse. Wie ESPN berichtet, hat sich das Team aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA mit dem Meistercoach auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Nurse (55) hatte die Toronto Raptors 2019 zum Titel geführt und war bei den Kanadiern im April diesen Jahres entlassen worden.

Die 76ers scheiterten in den Play-offs in der zweiten Runde an den Boston Celtics - obwohl sie mit MVP Joel Embiid und James Harden zwei Topstars in ihren Reihen hatten. Rivers wurde daraufhin freigestellt.