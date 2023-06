Miami Heat gleicht in den NBA Finals gegen die Denver Nuggets aus. In Colorado sicherte sich das Team um Star-Spieler Jimmy Butler einen 111:108-Sieg und damit den 1:1-Ausgleich in der Serie.

Das erste Spiel ging noch mit 104:93 an Nikola Jokic und Co. Der Top-Center kam auch in diesem Spiel zwar wieder auf 41 Punkte und 11 Rebounds - am Ende waren es jedoch zu wenig. Für die Nuggets war es die erste Heimniederlage in diesen Playoffs. Denver hatte 1,9 Sekunden vor Schluss die Chance zum Ausgleich, doch Jamal Murray setzte seinen Dreier daneben.

Heat lassen Dreier regnen

Schlüssel zum Sieg der Heat war die Dreier-Quote. Das Team aus Florida verwandelte beinahe die Hälfte ihrer Versuche (17 von 35), während die Nuggets lediglich 11 Mal (von 28 Versuchen) von der Drei-Punkte-Linie trafen.

Miami lag zwischenzeitlich mit 15 Punkten zurück - und auch im Schlussviertel waren es noch acht Punkte aufzuholen. Doch dann schlug die Stunde der Heat und sie drehten die Partie. Dank eines zwischenzeitlichen Zwölf-Punkte-Vorsprungs ließen sie sich dann auch nicht mehr aus der Ruhe bringen.

Vincent mit 23 Punkten

Auch dank Top-Scorer Gabe Vincent, der am Ende auf 23 Zähler kam, gehen die Heat im dritten Spiel in der Nacht auf Donnerstag in Miami mit viel Rückenwind in die Partie.